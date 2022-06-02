議員倡設指定診所 提供「長新冠」治療

食衞局局長陳肇始表示，醫管局正持續收集相關新冠病人醫療大數據，而當局和醫療衞生研究基金批出撥款所做的研究項目中，其中七項與「長新冠」有關，涵蓋康復者的生理和心理影響，局方會繼續支持研究。
就能否更集中為康復者提供服務，陳肇始稱要視乎整體情況，又指醫管局透過全港十八區中醫診所為合資格人士，提供免費中醫門診復康服務，提供不多於十次的治療。截至上月三十日，已有超過三萬名康復者參與，並已提供近九萬四千次診療。
第三階段疫苗通行證於前天推行，新冠染疫者在康復後六個月內可憑「康復記錄二維碼」，代替打三針疫苗的記錄。本港新冠疫情昨天突然「反彈」，由前天三百多宗確診急升至五百零五宗，快速檢測陽性結果佔呈報個案七成，...
2022-06-02
兩岸局勢日趨緊張，美國參議員達克沃思率團訪台之際，解放軍派出三十架軍機進入台灣防空識別區。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，這是針對美台勾連採取的必要行動。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域，組...
2022-06-02
受襲女童是九歲的莉莉（Lily Kryzhanivskyy），她上周五跟隨家人到西岸華盛頓州露營，期間莉莉與兩名朋友玩捉迷藏，正當她準備從藏身處跳出來，嚇唬朋友之際，突然遭到一頭美洲獅攻擊，造成上半身...
2022-06-02
疫情明顯受控，政府亦放寬防疫措施，帶動樓市交投氣氛。據《星島地產網》報道，美聯高級分區營業經理林浩德表示，將軍澳日出康城MONTARA 2B座低層C室，面積450方呎，2房間隔，以859萬易手，呎價約...
2022-06-02
美股隔晚回吐，加上財新中國5月製造業PMI連續3個月處於收縮水平，恒指昨日輕微低開7點後，反覆向下，曾跌逾200點，低見21154點，尾市跌幅收窄，恒指收報21294點，跌120點；國企指數收報734...
2022-06-02
今晚多場歐洲國家聯賽首輪分組賽，其中B4組塞爾維亞主場對挪威。主隊有前鋒盧卡祖域和中場米連高域沙域要為今夏轉會籌謀，勢拚盡助國家隊取勝，相反挪威射手艾寧夏蘭特已落實加盟曼城，坦言抱度假心情作賽，故今仗...
2022-06-02
33E性感女神張沛樂（沙律）帶同10套性感泳衣「胸」降泰國曼谷，幫已加盟余詠珊「好好製作」的前TVB金牌監製張志明，拍攝於開電視播出的旅遊節目《重新出發》。《頭報日報》為讀者謀福利，率先取得沙律在當地...
2022-06-02
昨天本港確診人數突然升破五百關口，比近期二、三百宗呈顯著升幅，耐人尋味。衞生防護中心指出，由於新呈報的快速「陽性」個案中，經核酸覆檢後為陰性，不排除有人虛報，而虛報的目的，可能為取得前天實施的第三階段...
2022-06-02
昨晚賽事潘頓、田泰安和莫雷拉都連場上名，其中潘頓勝出文廄「電子傳奇」和羅廄「華麗活力」，田泰安勝出葉廄「神朗金剛」和蘇廄「新威力」，雙雙起孖，而最終潘頓壓倒同樣取得三十二分的莫雷拉，成為騎師王。記者：...
2022-06-02