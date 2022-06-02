議員倡設指定診所 提供「長新冠」治療

不少新冠康復者受「長新冠」困擾。工聯會立法會議員麥美娟指政府對新冠康復者的支援不足，她反映在疫情高峰期中，很多病人沒機會求醫，又重提自己在二月底確診，過了三個月後才收到醫管局通知，指示她去申報。選委界議員陳凱欣建議政府設立指定診所，為新冠康復者提供有關「長新冠」的治療。



食衞局局長陳肇始表示，醫管局正持續收集相關新冠病人醫療大數據，而當局和醫療衞生研究基金批出撥款所做的研究項目中，其中七項與「長新冠」有關，涵蓋康復者的生理和心理影響，局方會繼續支持研究。



就能否更集中為康復者提供服務，陳肇始稱要視乎整體情況，又指醫管局透過全港十八區中醫診所為合資格人士，提供免費中醫門診復康服務，提供不多於十次的治療。截至上月三十日，已有超過三萬名康復者參與，並已提供近九萬四千次診療。