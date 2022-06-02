Omicron殘留物件表面7天仍具傳染力 受感染風險不容輕視 盡快接種新冠疫苗 減兒童感染風險

早前變種病毒Omicron肆虐，3月初的單日確診數字更一度高達7萬多宗，大眾人心惶惶。雖確診數字已逐步回落，但大眾亦不應掉以輕心，因社區可能仍存在隱形傳播鏈，隱形患者有機會將病毒帶到不同物件上，而病毒無法透過肉眼查看，一旦兒童接觸到受污染的物件可因此而染疫。對此，西醫岑俊彥醫生表示：「兒童抵抗力較成年人弱，部份兒童感染後亦須住院接受治療，家長應為孩子好好把關，例如接種疫苗及保持個人衞生以減低感染風險。」





港大揭Omicron可於物品上長時間存活

兒童接觸外界增感染風險



港大醫學院的一項研究發現，變種病毒Omicron在光滑及凹凸不平物件表面的穩定性遠高於原始株，即比起原始株有更大機會使接觸物件者受到感染。研究以不鏽鋼、玻璃、紙巾、打印紙及聚丙烯，即常用的塑膠物料等進行測試，結果發現病毒在各物料上仍能長時間存活，更可於不鏽鋼、聚丙烯及玻璃表面上存活7天，情況令人擔憂。兒童常常對外界充滿好奇，衞生意識往往未必及成年人高，且更常常接觸不同的物品，如塑膠玩具及餐盤等，加上學童上學或參加興趣班更需接觸不少紙張，增加感染風險。岑俊彥醫生提醒：「家長未必能全天候提醒及協助兒童保持衞生，及早安排兒童接種疫苗可有效保護兒童，免孩子受新冠病毒侵害。」



兒童住院率較高 一時疏忽或致感染



孩子一直都是父母最珍惜的心肝寶貝，疫情下不少家長更焦慮萬分，擔心孩子的安危甚或超過自身安全。岑俊彥醫生分享：「許多家長不停教導孩子應著重個人衞生，如正確的洗手方法及如何戴妥口罩等，以免兒童因疏忽而受感染，但意外總難免，一時未有注意則有機會染疫。」截至5月中，香港3至11歲兒童的累計呈報個案已逾6萬宗，亦有多宗兒童因染疫離世個案，病毒對兒童健康的危害不容忽視。



研究證疫苗安全有效

家長宜盡早讓子女接種



據專家建議，兒童3歲起已適合接種滅活疫苗，而5歲起更能接種mRNA疫苗，家長可帶同子女到多間兒童社區疫苗接種中心接種疫苗。有數據指出接種兩劑mRNA疫苗分別可降低了5至11歲兒童和12至15歲青少年感染Omicron的風險。及早安排孩子接種疫苗，保護家人的健康不宜拖延！

資料由西醫岑俊彥醫生提供，復星醫藥支持

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