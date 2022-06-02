夏天為大地帶來雨水，更帶來大量繁殖的野生毒菇。《星島日報》報道，上周連場豪雨後，兩名婦人在東涌採摘野菇進食後中毒，有菇類專家警告，事故預示本港踏入進食野菇中毒的高危期，更指本港郊野至少有十種常見毒菇，之前更有市民進食劇毒「毒鵝膏菌」後死亡及須換肝保命。記者日前隨專家在沙田視察，輕易在市區花圃草叢找到三種毒菇。浸會大學國際學院「樹木管理」學科統籌主任鄧銘澤是本港樹木及菇類專家，他指本港每年平均發生八至十宗市民進食野生菇類中毒事件，在綿綿春雨後，野菇便大量生長，他估計隨着炎夏來臨，加上市民愛行山，增加在野外遇到菇類的機會，由現在起同類事故會上升。衞生防護中心更指，九成野菇有毒不能食用，由二○一九年至今，本港有近五十人進食野生菇或街市出售的菇後中毒。市民常錯認食用菇及竹笙鄧銘澤指，連串中毒事故，反映市民常把毒菇錯認為食用菇及竹笙。近年，鄧銘澤與瑪嘉烈醫院合作，當發生進食野菇中毒事故，他除向醫院提供毒菇資料，院方更給他毒菇照片協助辨別種類，以便醫生盡快下藥。他指，坊間一般認為顏色愈鮮艷的野菇愈毒，其實不少毒菇呈灰或白色，平平無奇，以全球引發最多中毒事故的綠褶菇為例，其外形近似可食用的草菇，或顏色雪白又帶清新菌香的劇毒「致命白鵝膏」，外形不顯眼卻足以致命，認為是「低調又沉默的殺手」。鄧銘澤指，本港至少有十種常見野生毒菇，包括綠褶菇、小托柄鵝膏菌、致命白鵝膏、假褐雲斑鵝膏、晶粒鬼傘、綠褐裸傘、裂絲蓋傘、純黃白鬼傘、淡黃竹蓀及黃硬皮馬勃等，各含有不同毒素成份。他續稱，進食不同的毒菇會出現不同的中毒反應，大致可分腸胃中毒、肝腎中毒、神經中毒、酒醉中毒及溶血中毒等五種。當中毒性最強的是鵝膏菌，由二○一三至一八年，本港至少發生四宗誤吃鵝膏菌中毒個案，釀成一死三傷，四名病者均出現急性肝衰竭，其中一人死亡，兩人要移植肝臟，另一人則自行康復。其中二○一八年的死亡個案，一名長期病患者在大埔採摘數株「毒鵝膏菌」回家進食後腹痛、嘔吐及腹瀉，翌日肝功能受損惡化，數日後離世。綠褶菇最常見 最多人中招上周五，鄧銘澤到沙田石門一帶花圃草叢巡視，在路邊花圃發現三種毒菇，包括最常見及最多人中毒的綠褶菇、珠雞斑白鬼傘、簇生鬼傘。當日所見的兩棵綠褶菇，都生長在一棵大樹的根部，當時因大雨後地面及泥土十分潮濕，一呎外是三至四棵珠雞斑白鬼傘，再一呎外是數棵毒性未明的琥珀小皮傘。鄧解釋，菇菌類有腐生性及共生性，所以同一枯葉、腐木或泥土上，會長出不同菇菌。他稱，綠褶菇及珠雞斑白鬼傘均是本港常見毒菇，進食後會出現腸痛腹瀉等徵狀，珠雞斑白鬼傘雖不列入十大毒菇，但仍不可輕視。其後，他在石門港鐵站附近行人路，一處人來人往的花圃竟發現一大群只有一厘米高的簇生鬼傘。近百棵簇生鬼傘由地磚縫隙及濕潤泥土中長出，白色頂部如吊鐘。但鄧銘澤指，簇生鬼傘含可干擾人體分解酒精的酵素，若進食後飲酒可令當事人出現酒醉中毒。他補充，其毒素會維持一星期，若進食後飲酒亦會產生中毒現象。鵝膏菌最毒 會昏迷死亡進食毒菇可致不同中毒情況，香港大學化學系講師袁美恩指，當中毒性最強是鵝膏菌，普遍含有毒傘肽，其中的鵝膏蕈鹼是一種耐熱的八肽雙環多肽，能主動進入肝臟細胞引致其死亡，誘發肝衰竭。她續稱，鵝膏蕈鹼有耐熱特性，即使高溫烹煮仍無法分解毒素。至於鵝膏菌中毒徵狀可分三個階段，第一階段即進食六至二十四小時後，病者會嘔吐、腹痛、腹瀉；在進食十二至三十六小時的第二階段，症狀會短暫改善；但進食第四十八小時後的第三階段，患者會急轉直下，出現肝衰竭、腎衰竭、凝血功能障礙、昏迷，甚至死亡。