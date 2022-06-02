﻿康體設施倉卒開放﻿ ﻿甩漏多安全存隱憂﻿

■維多利亞公園泳池被指經常突然封池。 資料圖片

因應疫情緩和，政府早前分批重開康體設施，惟《星島日報》發現不少設施根本未達開放狀態，甚至存在安全隱患。有體育館天花地板嚴重漏水，卻仍開放給公眾使用；有場館開放不久隨即關閉維修，而三十八個宣稱已開放的公眾游泳池，實際全面開放設施的只有十個，很多場館並沒有開放適合初學者及小朋友的兒童池或嬉水池，游泳教練根本無法開班。政府早前倉卒重開康體設施，但不少場館的狀態卻差強人意。有市民指日前到體育館做運動時，發現場地有不少「甩漏」情況，其中如士美非路體育館及北葵涌鄧肇堅體育館，均被指出現嚴重漏水及地板滲水，若穿錯運動鞋或未有注意，容易造成扭傷，但職員只用毛巾覆蓋滲水位置，便繼續供市民使用；有場館索性將毛巾放在場邊，供市民自行清理積水。維園泳池最常突然封池有波友透露，調景嶺體育館亦有相似情況，指四月底一個雨天到上述場館運動時，發現部份場地天花板至少有六處漏水，導致球場地面濕滑，向工作人員查詢時，對方稱早前已作維修，當日早上才發現沒修好。他質疑署方罔顧市民安全。康文署回覆指，士美非路和北葵涌鄧肇堅體育館的主場天花頂，曾輕微滴水，前者在上月十九日完成維修，後者亦已進行即時防漏措施，預計於本月初完成相關的防水改善工作。至於調景嶺體育館，署方承認該主場的空調系統曾出現滴水情況，以致部份羽毛球場需暫停使用，並已於隔日完成維修，重新開放。同樣的情況也發生在公眾游泳池。康文署公佈三十八個公眾泳池，在上月十二日至十六日陸續重新開放，僅六個泳池，包括摩士公園游泳池、九龍仔游泳池、觀塘游泳池、中山紀念公園游泳池、小西灣游泳池及藍田游泳池。但有教練發現泳池重開只是「假象」，不少場內設施其實並沒全數開放。私人游泳教練Sam較常在港島區的公眾泳池，如堅尼地城、維園及西灣河游泳池等上課，教導四歲至十多歲的學童，他提到自從場地重開後，經常出現部份設施臨時關閉的情況，「去到才發現臨時封池，或即場被通知下一節要封閉，需馬上通知家長取消課堂。」他續稱，港島區最熱門的維園泳池最常突然封池。即使部份泳池重開，救生員卻未「歸位」。港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，因救生員嚴重不足，大多泳池僅維持有限度服務。救生員人手短缺問題，亦對泳灘造成影響，他指署方可關閉部份泳池設施，控制泳池人數，但不能防止市民進入不提供救生服務的泳灘。康文署指三十八個公眾游泳池中，有十個的設施全面開放，其餘泳池部份設施要待完成年度維修或季節性救生員遴選後，在合適的條件下開放。署方又指不時檢討水上活動場地的救生員人手安排，確保提供足夠的救生員當值。