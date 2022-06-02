雷射筆灼警眼 29歲男囚4個月

二十九歲男程式設計員涉在二○一九年九月十五日，在港鐵屯門站F出口外，以雷射筆照射一名曾攝錄某人塗鴉牆壁的休班警，被控普通襲擊及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪。



他被捕後翌年獲警方告知不會起訴他，故把歸還予他的雷射筆丟棄，但至去年再被重新檢控，經審訊後被裁定兩罪罪成，共判囚四個月。



裁判官施祖堯昨於屯門法院判刑時指出，事主以普通市民身份，攝錄被告謝其聰的犯罪行為，屬於仗義而不具挑釁性。片段顯示，被告近距離用雷射筆照射事主，導致其面部灼熱和眼角觸痛。



施官指該段日子為反修例高峰期，被告被捕時有蒙面並帶有兩枝雷射筆，明顯有備而來，為保障公眾安全和防止他人仿效須判處阻嚇性刑罰。