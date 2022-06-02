■王家徹教授鼓勵同學多接觸不同範疇的知識。

中學文憑試已經結束，並會於七月二十日放榜，大學聯合招生（JUPAS）會於文憑試放榜後展開第二輪改選，正等待放榜的同學，刻下最好掌握各參與聯招的各大學最新及熱門課程，部署改選策略。今日會為大家介紹中文大學（圖），中大將於新學年推出四個新課程，當中三個為跨學科，由不同學院合辦，讓學生融會貫通不同範疇的知識。採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供香港中文大學是一所研究型綜合大學，共有八個學院，包括文學院、工商管理學院、教育學院、工程學院、法律學院、醫學院、理學院和社會科學院，今年合共提供六十八個不同領域的學士學位課程。最特別的是，中大是香港唯一推行書院制的大學，透過非形式教育，培養學生的人際關係技巧、文化品味、自信心和責任感。獨有書院制培養學生中大入學及學生資助處處長王家徹教授表示，中大的九所書院，各有不同特色，有的提供服務訓練，有的則重視創意，新生入學時，可選擇加入其中一個書院。「書院是很好的平台，讓同學認識不同學系的人，其中宿舍生活是重要部份，因同學來自五湖四海，從中可認識不同人的觀點，以及看事物的方法；就算不住宿舍，書院也有很多活動讓學生參加，好像崇基學院的『圓夢計劃』，就鼓勵同學如有夢想，可寫成計劃書，經審批後，會提供財政的資助。」在課程方面，中大於九月開始的新學年，將新增四個課程，其中三個課程，包括「理學士（學習設計與科技）」、「計算數據科學」及「生物科技、創業與醫療管理」，都是由兩個或多個學院合辦，讓學生學習不同範疇的知識；另外一個 新課程「地球與環境科學」，則是理學院提供的本科課程，內容結合地球系統科學和環境科學。王家徹說，跨學科學習是中大未來發展的重中之重。「社會發展得太快，大學的回應是，讓學生融會貫通不同知識，培育通才。要解決現在的社會問題，不能再一本通書睇到老。」他舉例「理學士（學習設計與科技）」，就是由教育學院、工程學院和理學院合辦的課程，畢業生將具備教育、科技和科學方面的多學科知識，可在教育和STEM相關的行業發揮所長。另外，「計算數據科學」，就是由理學院與工程學院合辦，教學生應用高性能並行和分佈式計算進行海量數據操作、數據驅動的統計方法和理論等；至於「生物科技、創業與醫療管理」課程，則由理學院、醫學院和工商管理學院合辦，培養學生將科學知識轉化為商品或服務的技能，培育醫療保健系統人才。事實上，因應中大有八個學院，可提供全面的教育機會，故王家徹鼓勵學生入學後，除攻讀主修課程外，亦可副修不同範疇的知識，學多點東西，對人生和成長都有幫助，「大學其中一個重點，就是培育人的成長，亦讓學生全面發展個人興趣。」校企合作 讓學生職場實習除了新課程，王家徹提到全港首創，中大今個學年新設的「校企合作教育課程」，可讓就讀大學三、四年級的學生，經職前訓練後，可到合作的企業上班，為期八個月，期間可領取全職薪金，並可獲取學分。當完成職場體驗後，就回大學繼續上課。「這個課程的目的，是希望同學能學以致用、貼地和知道社會發生甚麼事。當同學經過實踐後，才知自己的強項和弱點。」