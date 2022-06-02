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市建局華懋合辦 微型藝術展開幕

2022-06-02 列印
■最為矚目是1︰750的維多利亞港模型。
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市建局及華懋集團合辦《細塑今昔•智建未來》微型藝術展昨日開幕，合共展出一百件作品，為香港歷年最大型的微型藝術展，最為矚目是1︰750的維多利亞港模型，當中可見二百幢真實由灣仔到中上環一帶的大廈，包括四十多座地標性建築，如會展中心、國際金融中心及剛啟用的會展站。

一百件微型藝術作品包括全港十八區特色景點，如維港放煙花夜景、大坑舞火龍，蘭桂坊夜夜笙歌的熱鬧景象。
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