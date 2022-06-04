連繫吉澳荔枝窩 旅社辦156團 沙頭角碼頭解禁 催旺本地遊

■沙頭角碼頭與內地僅一水之隔，遊客可與內地居民揮手。

■沙頭角碼頭由昨日起開放，容許旅行團在指定時間到訪。

港人熱衷的日韓旅遊有望逐步恢復，本地遊亦新增景點，沙頭角禁區昨日起首階段開放沙頭角碼頭等指定範圍，旅行團可在周六日及假期到場參觀，「打卡」留念，在市集購買特色產品，並乘船前往荔枝窩及吉澳等地遊覽及住民宿。未來三個月，旅遊業界將開辦一百五十六個本地旅行團，人均收費二百九十九元。業界指隨着沙頭角及故宮博物館新景點陸續開放「吸客」，可讓員工「做住先」以待復甦。在沙頭角碼頭開放首日，特首林鄭月娥主持開放儀式，指沙頭角一帶將與深圳鹽田、大鵬半島組成「大鵬灣/印洲塘生態康樂旅遊圈」，香港會與深圳合作推動綜合生態保育、生態康樂旅遊等發展，深化香港深圳「雙城三圈」空間佈局。對於不足一年便能落實開放沙頭角碼頭，她感謝保安局局長鄧炳強及其團隊，指鄧不以保安單一角度看問題，展示有為精神。昨日開始，旅行團可在周六日及假期進入沙頭角指定範圍，每日分兩個時段，各接待三個旅行團，每團人數不多於三十人。首階段指定範圍包括碼頭、附近海濱及市集。沙頭角碼頭全長達二百八十米，是本港最長的同類型碼頭，遊客可在碼頭外的地標，以及碼頭兩邊的壁畫影相「打卡」；亦可在碼頭乘船到吉澳及荔枝窩等外島，其中到荔枝窩只需二十至二十五分鐘，相較從馬料水出發，節省最少一小時船程。至於碼頭對出的停車場空地市集則有十六個攤檔，售賣特色產品包括食品、手工藝品等。荔枝窩客家村屋變民宿荔枝窩曾經為全港最大的客家村落，近年荔枝窩村內更成立「荔枝窩客家體驗館」，修復私人客家村屋作住宿之用，其中九間已獲賓館牌照可供入住，初步定價每晚約一千元。政府亦會與原居民合作提供多個深度體驗活動，包括插秧、製作茶果等，最快七月推出，初步預計每人收費一百五十元以上。有村民期望可帶旺人流，帶動當地經濟。旅遊業議會主席徐王美倫形容旅遊業界反應雀躍，未來三個月將開辦一百五十六個團，旅議會已按旅行社經驗及旅行團特色等條件，選出二十六間旅行社舉辦本地遊，推動沙頭角及附近外島的綠色旅遊。其中康泰旅行社將於六月十八日舉辦首團，每人收費二百九十九元，行程包括流水響水塘、雲泉仙館午膳、車上眺望中英街、沙頭角市集及荔枝窩。香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本報指沙頭角風景如畫，有關本地遊大受歡迎，名額均被搶購一空；業界亦研推本地遊「深度遊」，除了可嚐較貴價食物，亦可認識文化背景。