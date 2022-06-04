任睇No.1
  • 29º
  • 82%
  • 2022年6月4日 星期六
熱門： 陳國基劉梓浩許智峯強尼特普長索島

日報新聞 > 港聞

中英街無計劃開放

2022-06-04 列印
Previous Next

沙頭角禁區首階段先開放碼頭等地，保安局副局長區志光指政府會在半年後檢討是否開放禁區其他區域，但強調暫不打算開放中英街，因其臨近深圳邊境，遊客易誤闖。

對於市民何時可到沙頭角墟其他區域用膳及購物，區志光指政府會在開放首階段約半年後檢討，會評估對當區交通及治安的影響，並諮詢居民意見，再決定是否進一步開放，不希望影響居民生活，要取得平衡。他指遊客很易誤闖中英街對方司法管轄區，構成執法問題，無計劃對外開放。政府會在中英街一帶擺放圍欄，並安排人員駐守，防止遊客離開指定區域。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd