中英街無計劃開放

沙頭角禁區首階段先開放碼頭等地，保安局副局長區志光指政府會在半年後檢討是否開放禁區其他區域，但強調暫不打算開放中英街，因其臨近深圳邊境，遊客易誤闖。



對於市民何時可到沙頭角墟其他區域用膳及購物，區志光指政府會在開放首階段約半年後檢討，會評估對當區交通及治安的影響，並諮詢居民意見，再決定是否進一步開放，不希望影響居民生活，要取得平衡。他指遊客很易誤闖中英街對方司法管轄區，構成執法問題，無計劃對外開放。政府會在中英街一帶擺放圍欄，並安排人員駐守，防止遊客離開指定區域。