警突擊搜酒吧 251人犯聚遭票控

本港半個月內接連有酒吧爆疫，警方近日加強巡邏，在深水埗發現有酒吧涉嫌違規營業，票控現場二百五十一名酒客，涉罰款超過百萬元。



人員昨日凌晨約四時，突擊搜查大南街一間酒吧，發現該酒吧涉嫌違規營業，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，一名四十三歲男負責人被捕。另外，該酒吧內，年齡介乎二十至六十五歲的一百五十一名男子及一百名女子，亦涉嫌違反防疫規例，獲發罰款通知書。另人員亦發現其中一名四十八歲男子為通緝人士，遂把他拘捕。



另外，中區警區聯同食物環境衞生署，在周四及周五於蘭桂坊及蘇豪一帶，採取聯合行動，巡查酒吧及食肆等餐飲業務處所，以確保業界和市民遵守防疫及社交距離措施。