維園部份範圍封閉 警穿防刺背心巡邏

政府昨晚十一點起關閉維園部份範圍包括足球場、中央草坪等，直至明日零時三十分。政府解釋，警方留意到有人透過不同途徑煽動他人，今日在維園一帶非法集結，可能利用場地進行非法活動，因此決定關閉維園部份範圍。



康文署指暫時關閉的範圍包括足球場、籃球場、中央草坪、健身站、緩跑徑、關閉範圍內的通道、部份沿高士威道的出入口，以及連接香港中央圖書館的行人天橋，署方會通知今日的場地設施租用人有關安排。



警方未有收到今日在維園舉行集會的申請；現場所見，警方昨午已到維園巡邏，均穿上防刺背心，並搜查部份市民的隨身物件；亦在維園球場旁放置鐵馬、水馬及雪糕筒等物品。但昨日仍有四個足球場開放，不少市民在踢波，亦有家長帶同子女遊玩。