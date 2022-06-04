墮買戲票刷單騙局 「搵快錢」婦痛失350萬

刷單騙局屢遏不止。有騙徒利用求職者搵工心切的心態，設下陷阱騙財，以「搵快錢」和「在家工作」等招徠，聲稱只要增加商家的瀏覽量及點擊率，就可以賺取佣金，其中一名中年女子慘上當，因買戲飛「谷票房」痛失近三百五十萬元。



據了解，受害人為四十八歲女子，於四月中在社交平台Telegram收到招聘訊息，對方聲稱工作性質是為電影提高評級及留言，需登入假網站購買戲票，營造高票房效果。該女子不虞有詐，由四月中起，把款項存入二十六個銀行戶口及轉數快戶口，短短半個月，被騙去近三百五十萬元，她其後驚覺受騙，急下報案。



警方提醒市民，不要輕信來歷不名的信息，又指過去一周涉及「刷單賺佣」求職騙案的假網站，有二十一個仍然存在，呼籲市民留意。