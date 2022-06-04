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鯉魚門公園兩月接連發現炸彈

2022-06-04 列印
■現場發現一枚約十八吋長的八十年代的英式炮彈。
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筲箕灣柴灣道鯉魚門公園一帶，近兩月接連發現懷疑炮彈，昨午有軍事愛好者帶同金屬探測器，結果發現一枚直徑約三英寸的炮彈。

警方昨日中午十二時許接報，指柴灣道七十五號鯉魚門公園山坡位置，發現懷疑炸彈。警員接報到場，發現一枚約十八吋長、三吋直徑的八十年代的英式炮彈。爆炸品處理課人員當場將炮彈引爆。事件中無人受傷。
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