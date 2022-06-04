警方昨日中午十二時許接報，指柴灣道七十五號鯉魚門公園山坡位置，發現懷疑炸彈。警員接報到場，發現一枚約十八吋長、三吋直徑的八十年代的英式炮彈。爆炸品處理課人員當場將炮彈引爆。事件中無人受傷。
鯉魚門公園兩月接連發現炸彈
警方昨日中午十二時許接報，指柴灣道七十五號鯉魚門公園山坡位置，發現懷疑炸彈。警員接報到場，發現一枚約十八吋長、三吋直徑的八十年代的英式炮彈。爆炸品處理課人員當場將炮彈引爆。事件中無人受傷。
連繫吉澳荔枝窩 旅社辦156團 沙頭角碼頭解禁 催旺本地遊
港人熱衷的日韓旅遊有望逐步恢復，本地遊亦新增景點，沙頭角禁區昨日起首階段開放沙頭角碼頭等指定範圍，旅行團可在周六日及假期到場參觀，「打卡」留念，在市集購買特色產品，並乘船前往荔枝窩及吉澳等地遊覽及住民...
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更新美台關係論述 美國務院官網重加「不支持台獨」
美國國務院上月更新官網內的美台關係頁面，移除「美國不支持台獨」、「台灣是中國的一部份」等字句。近日再次更新，放回「不支持台獨」字眼。美國國務院上月初更新了官網內的美台關係頁面，修改「美台關係事實清單」...
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英情報指俄兩周內控制頓巴斯地區 北頓涅茨克八成地區失守
俄烏戰事踏入第一百日，俄軍已經控制烏克蘭五分之一土地，烏東重鎮北頓涅茨克八成地區失守，有一萬二千人被困城內。烏軍則重奪南部赫爾松部份村莊。烏克蘭總統澤連斯基在盧森堡議會發表視像演說時表示，包括被俄羅斯...
2022-06-04
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星凱‧堤岸3房示位直擊
新盤市場推售急升溫，連貨尾新盤也加入爭客戰。其中，中洲置業旗下的火炭星凱‧堤岸，趁着東鐵線過海段正式通車，展開新一輪推售，樓盤已累積售出約848伙，即日起全新開放3個3房示範單位。中洲置業營銷策劃總監...
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惠譽因資訊不足 撤銷對恒大評級
深陷財困的中國恒大（3333）可謂四面楚歌，上月被法院沒收逾41億元人民幣資產，以及著手處置美元債之際，恒大卻退出國際評級機構的評級過程，惠譽以「所得資訊不足」為由，決定撤銷對該集團及其兩家子公司的信...
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延續英超驚喜 新紮獅兄緝「匈」
查洛保雲今季踢出驚喜，不但助韋斯咸殺入歐霸四強，而且個人各賽事交出十八球和十三次助攻，成功首度入選英格蘭。今晚歐洲國家聯賽A3組，三獅作客匈牙利，這名二十五歲鋒將勢領軍大勝，延續驚喜之旅，讓球主客和讓...
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坦誠中女買保健品保持濕潤 直擊單身雷深如 揀情趣按摩器
32歲獨立歌手J.Arie（雷深如）作風大膽，曾於直播頻道《絲打圍爐》中自爆性經驗，年輕時曾經同男友試過一晚搞7次，玩足4個鐘，嚇親主持人蝦頭和連詩雅，被封「邪惡性女」。本報日前發現「大食女」單拖喺將...
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李純恩 - 壯志凌雲｜好好過日子
難得早起，想起《壯志凌雲》（Top Gun）出了續集，銅鑼灣吃了個早餐，然後走進戲院，片長兩小時十七分鐘，看得熱血沸騰。近來許多人都在評論這部電影，都說湯告魯斯如何fit，空戰場面如何震撼，個個看得如...
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田泰安梅開二度 梁家俊連贏九日 潘頓起孖連莊騎師王
昨晚賽事潘頓、田泰安和莫雷拉都連場上名，其中潘頓勝出文廄「電子傳奇」和羅廄「華麗活力」，田泰安勝出葉廄「神朗金剛」和蘇廄「新威力」，雙雙起孖，而最終潘頓壓倒同樣取得三十二分的莫雷拉，成為騎師王。記者：...
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