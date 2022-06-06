雨後「大軍」侵襲 居民被嚇到失眠 飛蟻強攻入屋 　恐築巢變白蟻

■Amy開窗不久，大量飛蟻洶湧入屋，圍繞燈光亂飛和滿佈牆壁。

■飛蟻在鞋櫃內築起巨型巢穴，令人毛骨悚然。

踏入雨季，雨後潮濕，有利昆蟲滋生，近日入夜之後，飛蟻空群而出，強攻民居，其中以北區情況最為嚴重。有居民雨後開窗，遭數以百計飛蟻衝入家居，嚇得手足無措兼失眠。有滅蟲專家透露，五月接獲滅飛蟻急升五倍，警告一旦讓飛蟻強闖入屋，有機會潛入築巢，孵出蛀木白蟻，蛀食木傢俬，後患無窮。居於上水祥龍圍邨的Amy接受本報訪問，指近日經常下雨，傍晚開始就關窗，以防飛蟻入屋。上月尾一個晚上，有朋友到她家吃飯，朋友覺得家內翳焗，Amy沒為意下開窗。怎料一會兒後，滿屋飛蟻，飛來飛去，「除了圍住燈光飛，牆上和電視櫃都是密密麻麻的飛蟻，估計超過二、三百隻，好得人驚。」Amy立即熄燈，希望飛蟻自動飛走，十分鐘後再開燈，情況依然嚴重，「唯有用掃把盡量趕牠們飛出窗口，地下又有很多飛蟻屍體，好恐怖。」她又說，當晚被嚇得不敢入睡，「經常覺得每個角落都有飛蟻，以前都有飛蟻入屋，但這一次情況最誇張。」住在粉嶺村屋的黃小姐數天前在家中煮晚飯，突然間大量飛蟻從露台飛入屋，她立即關上露台玻璃門，仍有過百飛蟻入侵，「當時害怕得全身發麻，祈禱希望老公快些回來。」大量飛蟻圍繞她頭部飛來飛去，只好硬着頭皮舉起電蚊拍還擊，「能消滅多少就多少，不用一會，電蚊拍上有二、三十隻飛蟻屍體。」黃估計近日天氣翳焗連場下雨，飛蟻繁殖快，強闖民居築巢。滅蟲公司：雨季求助激增5倍滅蟲公司「觀林蟲害」負責人Henry接受本報查詢時指，每年四月至七月雨季日子，又熱又焗，是飛蟻出沒旺季，「四月時只有四、五宗求助，五月增至二十多宗，急升五倍，其中一個客人成間屋都有，嚇到尖叫，對情緒受到影響。」他說，求助者多住在新界，如馬鞍山、錦上路和北區，「如果居所近山邊，又或附近有很多樹木，這期間黃昏前最好關窗，因為光燈會吸引飛蟻入屋。」Henry表示，他們處理飛蟻時，首先判斷飛蟻是由外飛入，還是家中早有巢穴，「如果是外來的，處理上比較容易，只需用噴槍噴射消毒噴霧就可以。」若家中有飛蟻巢穴，較為麻煩。Henry說，每一百隻飛蟻入屋後，約有兩隻有機會在門框、衣櫃和鞋櫃等隱蔽位置築巢，再演變成蟻后，「蟻后之後會產卵，並會孵化成飛蟻、工蟻和兵蟻。」他說，工蟻和兵蟻除了會照顧飛蟻成長外，最可怕的是這兩種都是白蟻，「牠們會蛀食木傢俬，因為牠們肚內有一種酵素，可以分解木製材料。」Henry提醒市民，如發現家中有飛蟻巢，最好找專人處理，「因為巢穴一般都有籃球般大，至少藏有逾千隻蟻，如處理不當，牠們會一下子飛出來。」他說滅蟲人員一般會在巢穴鑽洞，再注入白蟻藥水，務求一舉消滅蟻群。