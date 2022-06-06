3口家疑染BA.2.12.1 九龍城恐現隱形傳播 中環酒吧群組再爆45確診

■張竹君表示，新確診數字仍偏高，即時病毒繁殖率有機會上升。資料圖片

本港新冠疫情持續反彈，昨天新增五百一十五宗確診個案，當中四十二宗屬輸入個案，再多四人離世。中環四個酒吧群組染疫人數上升，合共多四十五人中招。昨天五百一十五宗新確診個案，包括一百三十六宗核酸檢測及三百七十九宗快速測試呈陽性。增515宗個案 籲盡早打齊針衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，最近一周新增個案中，約有五分一個案為覆檢陰性，但即使減去以上陰性個案，新確診數字仍然偏高；加上目前港大的即時病毒繁殖率約是一點三，似乎亦有機會上升，呼籲市民盡早打齊疫苗。中環爆疫酒吧方面，「Shuffle」酒吧再多二十七人染疫，累計六十九人確診，酒吧一個廁所門柄的樣本結果不確定；「LINQ」酒吧新增十三人中招，共七十八人染疫；「The Iron Fairies」酒吧多三人感染，累計五十六宗個案；而「Zentral」酒吧新增兩宗個案，共三十七人染疫。36宗涉太古城麥當勞群組此外，當局發現三人懷疑感染Omicron BA.2.12.1變種病毒，三人為一家人，同住在何文田冠德苑冠盛閣，估計九龍城有隱形傳播。在社區中，排除蘭桂坊數宗個案，有三十六宗為與太古城麥當勞相關的懷疑BA.2.12.1個案，連同新報告的三宗，約有二十九宗暫時與麥當勞無關，但可能基因分析相似。寶血會上智英文書院爵士舞班再多一名學生確診，累計有九名學生及一名教師染疫。另外，瑪麗醫院矯形及創傷科有一名註冊護士前天確診，同房一名住院病人之後發現確診，但病毒量低，院方正調查病人感染來源。