北區醫院3醫生染疫 曾外出飯聚

北區醫院深切治療部有三名醫生的快速抗原檢測呈陽性，他們上周四仍有上班，過去十四日無接觸確診新冠病人，工作期間有佩戴合適防護裝備。三名染疫醫生早前曾與另外三位醫生在醫院外飯聚，該三人目前無病徵。



醫管局總行政經理關慧敏表示，深切治療部職員及病人已安排檢測，無病人被列作密切接觸者。她提醒所有醫護人員，在疫情期間應盡量避免出席大型聚餐，就算出席聚會，都要謹守感染控制規定，減低感染風險。