北京坐公車須72小時陰性證明

本港經歷第五波疫情，大批市民染疫後痊瘉，社區形成某程度的抗疫屏障，但公眾仍需要持續抗疫，才可以合力防止另一波嚴重的疫情發生。然而，早前港府因應疫情回穩，以及考慮到社會、民生和經濟的需要後，放寬了多項限...

2022-06-06