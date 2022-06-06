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北京坐公車須72小時陰性證明

2022-06-06 列印
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內地前日新增八十八宗新冠本土個案，上海有二十二宗，北京佔十九宗。由今天起，北京民眾進入各類公共場所、乘坐公共交通工具，以及參加有組織的聚集性活動，須持七十二小時內核酸陰性證明。除豐台區全區及昌平區部份區域外，恢復食肆堂食服務。
台勁增6.8萬宗 處「高原期」

台灣新增逾六萬八千宗本土個案，單日破紀錄多一百五十二名患者死亡。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣疫情處於「高原期」，預料會在本周五將出現逆轉，可望逐步降溫。
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