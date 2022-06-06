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六旬漢「綑邊遊」墮海不治

2022-06-06 列印
■墮崖男子送院搶救後不治。
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一名六旬男子偕友人前往西貢橫洲進行「綑邊遊」，期間樂極生悲，疑失足墮海，受傷昏迷，送院搶救後惜返魂乏術。

六十二歲劉姓男子與八名友人昨午三時許，到橫洲角洞「綑邊遊」，從懸崖墮下受傷。同行友人其後發現事主於橫洲角洞對開約十米海面漂浮，大驚報案。救援人員趕往救援，政府飛行服務隊亦派出直升機協助，將男事主救起。事主昏迷被送往東區醫院搶救，其間由飛行醫生替其心外壓急救，但經搶救後證實不治，死因有待驗屍後確定。
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