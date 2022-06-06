「長腹灰蝶」罕現屯門蝴蝶保育區

屯門「小冷水已修復堆填區」部份範圍去年被發展為蝴蝶保育區，是首個「已修復堆填區」生態復育計劃，保育區蝴蝶品種至上月增至四十七種，更發現香港不常見的蝴蝶品種，包括非常罕見的「長腹灰蝶」。



蝴蝶保育區佔地約六萬呎，原本是堆填區，一九八三年停運後展開修復，美化為一大片草地有樹木包圍，成為本港最大的蝴蝶過冬棲息地。保育區種植了大量寄主植物及蜜源植物，為蝴蝶幼蟲及成蟲提供食物。環保協進會指，正與政府商討，把更多堆填區修復後，打造成蝴蝶花園。