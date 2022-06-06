蝴蝶保育區佔地約六萬呎，原本是堆填區，一九八三年停運後展開修復，美化為一大片草地有樹木包圍，成為本港最大的蝴蝶過冬棲息地。保育區種植了大量寄主植物及蜜源植物，為蝴蝶幼蟲及成蟲提供食物。環保協進會指，正與政府商討，把更多堆填區修復後，打造成蝴蝶花園。
「長腹灰蝶」罕現屯門蝴蝶保育區
蝴蝶保育區佔地約六萬呎，原本是堆填區，一九八三年停運後展開修復，美化為一大片草地有樹木包圍，成為本港最大的蝴蝶過冬棲息地。保育區種植了大量寄主植物及蜜源植物，為蝴蝶幼蟲及成蟲提供食物。環保協進會指，正與政府商討，把更多堆填區修復後，打造成蝴蝶花園。
雨後「大軍」侵襲 居民被嚇到失眠 飛蟻強攻入屋 恐築巢變白蟻
踏入雨季，雨後潮濕，有利昆蟲滋生，近日入夜之後，飛蟻空群而出，強攻民居，其中以北區情況最為嚴重。有居民雨後開窗，遭數以百計飛蟻衝入家居，嚇得手足無措兼失眠。有滅蟲專家透露，五月接獲滅飛蟻急升五倍，警告...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
目標建成國家太空實驗室 神舟十四號完成快速交會對接
中國昨日成功發射神舟十四號載人飛船升空，飛船順利進入預定軌道，傍晚成功與天和核心艙交會對接。三名太空人陳冬、劉洋及蔡旭哲將展開為期六個月的飛行任務。神舟十四號於昨日早上十時四十四分，在甘肅的酒泉衞星發...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曾創下108億日圓營業額 日本聘珍樓百年本店停業
日本聘珍樓橫濱本店開業一百三十八年，是日本境內歷史最悠久的中華料理餐廳，可惜也抵禦不了新冠疫情的衝擊，上周四申請破產保護。而橫濱以外的各家聘珍樓分店依然會照常經營。聘珍樓橫濱本店距離中華街只有數分鐘路...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
星凱‧堤岸3房示位直擊
新盤市場推售急升溫，連貨尾新盤也加入爭客戰。其中，中洲置業旗下的火炭星凱‧堤岸，趁着東鐵線過海段正式通車，展開新一輪推售，樓盤已累積售出約848伙，即日起全新開放3個3房示範單位。中洲置業營銷策劃總監...
2022-06-04
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
內地出招穩經濟 監管風暴已過去 恒指本月樂觀 上望22500
美國上周公佈5月非農業職位增長達39萬個，好過市場預期，令聯儲局暫停加息的憧憬落空，加上特斯拉傳裁員及大摩唱淡蘋果，美股三大指數上周五齊跌，杜指及納指跌逾300點，恒指上周夜期卻急升313點，收212...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
克羅地亞 VS 法國 「皇馬勞模」內戰
三十四歲的賓施馬和年長兩歲的莫迪歷，今屆勞碌全季以絕對主力身份帶領皇家馬德里取得西甲和歐聯雙料冠軍後，各自回到法國及克羅地亞國家隊，仍然不言休獨力撐起球隊。今晚歐洲國家聯賽A1組克羅地亞主場鬥法國，兩...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
雨中繞實羅康瑞淺水灣漫步 63歲朱玲玲甜餵老公食雪糕
63歲有「香港最美港姐」之稱的朱玲玲，與74歲的商人丈夫羅康瑞結婚14年，咪以為長者唔識咩叫浪漫，日前兩人去淺水灣拍拖，當日天陰陰，仲落住毛毛雨，但靚嫲嫲同老公無視雨粉，兩個人拎一把遮行沙灘，又互幫對...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 推鏢靶式限聚令 遏疫情反彈｜社論
本港經歷第五波疫情，大批市民染疫後痊瘉，社區形成某程度的抗疫屏障，但公眾仍需要持續抗疫，才可以合力防止另一波嚴重的疫情發生。然而，早前港府因應疫情回穩，以及考慮到社會、民生和經濟的需要後，放寬了多項限...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
莫雷拉一冠四亞封王 田泰安蘇保羅起孖 祥勝寶駒捧騎校50周年盃
昨日唯一錦標是見習騎師學校五十周年紀念盃，最終由韋廄「祥勝霸駒」奪標。至於莫雷拉為蔡廄「自勝者強」開齋，另再取得四場亞軍，最終成為騎師王。而田泰安和蘇保羅都起孖，前者勝出石廄「奮鬥齊心」和姚廄「魅影揚...
2022-06-06
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6