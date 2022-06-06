﻿尖沙咀戰前洋樓現今罕有﻿ ﻿學者促改評一級歷史建築﻿

位於尖沙咀彌敦道一百九十號的戰前洋樓，面臨清拆；有團體及學者指這幢淺黃色建築歷史彌足珍貴，與日佔時期歷史有關聯，當年地下開設平民西式餐廳，屋主家人因抗日而犧牲，促請當局重新為洋樓評級至一級歷史建築。



洋樓於一九三七年建成，至今有近八十五年歷史，一八年被評為三級歷史建築，因去年中傳出獲建築署批出拆卸圖則，面臨拆卸危機而引起外界關注。多名民間保育人士、建築師、歷史專家及學者依照古物古蹟辦事處六項準則，包括歷史價值、建築價值及社會價值等分析，完成《文物價值評估報告》，並指洋樓與日佔時期歷史有關聯，促請當局重新為洋樓評級，探討更好的保育方案。

西餐廳屋主家人因抗日犧牲



報告表示，建築物是全港唯一僅存與日佔時期英軍服務團情報行動有直接關連的民間建築，又提到建築物建於一九三二至三七年間，是尖沙咀唯一擁有騎樓柱的戰前洋樓。有學者曾指樓高四層的洋樓屬一九三十年代裝飾藝術建築風格，既有騎樓又有露台，且單幢轉角，建築美學價值高，屬現今香港罕有。



洋樓落成後「下舖上居」，地下開設香港早期的平民西式餐廳《永青餐室》，於日佔時期，餐室被強徵作日本軍人飯堂。建築物的首任屋主陳氏家族當時續居於樓上，屋主兒子每天上天台偷拍對面日軍大本營的情況，再將資料傳送到美國，但最終被揭發而犧牲。洋樓在七十年代易手予已故著名商人馬錦燦及其家族，目前由該家族旗下的大生地產持有，而洋樓後來整幢已作商業用途，現被玩具、口罩等店舖租用。