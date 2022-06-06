環團海灘撿4.3萬廢膠樽破紀錄

環保團體「綠惜地球」於過去一年在本港的海灘岸邊，撿到超過四萬三千個廢膠樽，打破過去紀錄。



「綠惜地球」在二○二○年十一月至去年十一月，在六十二個灘岸、離島等地點展開共一百一十六場「品牌調查」，每場平均撿獲三百一十一個膠樽，最多的鹹田灣更達一千九百一十三個。已收集的廢膠樽當中，除了七千六百多個無法識別品牌外，餘下三萬六千個廢膠樽中，繁體及簡體字招紙各佔大約一半。將廢膠樽品牌按數量列出，排首位是以華南為主要銷售市場的內地品牌。



團體促請下屆特區政府加快飲品容器生產者責任計劃的立法步伐，並加強與內地的海上廢物污染防治，並希望飲品業界訂定進取的回收目標。