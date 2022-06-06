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李慧詩夥「慳神」 拍短片宣揚減碳

2022-06-06 列印
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適逢昨日為二○二二年世界環境日，「碳中和」宣傳大使李慧詩和環境局吉祥物「慳神」攜手拍攝短片，宣揚減碳信息，以輕鬆手法宣揚減碳信息，推動社會各界積極參與。

音樂短片的主題歌曲，改編自莫扎特耳熟能詳的作品《G大調第13號小夜曲》，配以「撐碳中和」的歌詞，透過李慧詩和「慳神」的生動演繹，展示如何於日常生活中實踐低碳生活轉型。環境局局長黃錦星指，全球氣候變化，令世界各地面對更頻繁和強烈的極端天氣，社會各界應通力合作，推動低碳轉型。局方亦更新「低碳生活計算機」，新增手機版，並提供低碳生活小貼士。
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