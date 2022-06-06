新世界「愛互送」飯券贈基層 受惠餐廳三日賣逾500張

新世界發展策動的大型捐贈配對平台「愛互送」發起「Show me your love飯」義賣行動，呼籲公眾支持七間疫境派飯的餐廳，購買飯券轉贈基層。有受惠食肆指行動令派發飯盒數量倍增。



義賣行動為期一個月，其中一間受惠餐廳廚尊是社企餐廳，廚尊助理總經理楊振宇指每周會向有需要人士派飯，他坦言第五波疫情對生意的影響尤其嚴重，「食材價格升了，來貨亦困難」；但來領取飯盒的人趨增，故「蝕住派」。他指義賣行動公眾反應熱烈，有人一次過買五十張，僅推出三日已賣出逾五百張每張價值五十元飯券，令派發飯盒數量也由約二百盒，估計將可增至近四百盒。



新世界集團慈善基金已率先向該七間餐廳，每間購買一千份以示支持，估計逾萬人次受惠。