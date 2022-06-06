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端午節長假人流旺 信和商場營業額增

2022-06-06 列印
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信和集團三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，端午節長假期人流及營業額分別錄得一成及一成半按年升幅，餐飲業升幅更有兩成，食肆租戶指放寬至八人一枱後，長周末假期晚市長期爆滿。

信和集團資產管理董事蔡碧林指雖第三階段「疫苗通行證」實施，但食肆指生意有增無減，餐廳外均有輪候人龍，可見大部份市民已符合相關要求。
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