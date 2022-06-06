馮煒光 - 《小型無人機令》生效 警方民航處飛行熱點宣傳

警方聯同民航處於昨日在全港多個無人機飛行熱點展開宣傳活動，提升市民的飛行安全意識。



《小型無人機令》已於六月一日生效，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。警方及民航處呼籲市民切勿以身試法，留意與危害行為、限制飛行區及執法相關的條文已經生效，一經定罪最高可被判監禁兩年及罰款十萬元。市民應在放飛無人機前詳細了解該例。宣傳活動接觸多名市民，不乏無人機遙控駕駛員及機主，向他們派發宣傳單張及講解新法例。