任睇No.1
  • 29º
  • 83%
  • 2022年6月6日 星期一
熱門： 陳國基劉梓浩許智峯強尼特普長索島

日報新聞 > 港聞

馮煒光 - 《小型無人機令》生效 警方民航處飛行熱點宣傳

2022-06-06 列印
Previous Next

警方聯同民航處於昨日在全港多個無人機飛行熱點展開宣傳活動，提升市民的飛行安全意識。

《小型無人機令》已於六月一日生效，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求。警方及民航處呼籲市民切勿以身試法，留意與危害行為、限制飛行區及執法相關的條文已經生效，一經定罪最高可被判監禁兩年及罰款十萬元。市民應在放飛無人機前詳細了解該例。宣傳活動接觸多名市民，不乏無人機遙控駕駛員及機主，向他們派發宣傳單張及講解新法例。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd