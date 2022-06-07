僅佔全年金額2% 議員批天大笑話 社署懲童樂居 小削180萬撥款

■童樂居去年爆出虐兒醜聞，社署昨指扣減一百八十萬元撥款，但僅佔香港保護兒童會每年獲批的八千八百萬元的百分之二。

田北辰

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出連串虐兒醜聞，先後有二十七名職員被捕兼落案起訴。正當民情一直要求整治，社會福利署指「童樂居」嚴重違反服務質素標準，因而決定扣減香港保護兒童會的撥款，涉款一百八十多萬。有立法會議員批評扣減額僅佔該機構每年獲社署批出八千八百萬元的百分之二，形容社署的做法是「天大笑話」，影響有限，「莫名其妙，為做而做」。香港保護兒童會轄下「童樂居」爆出虐兒案之後，時任總幹事蔡蘇淑賢其後請辭。社署昨天回覆傳媒查詢時指，如有任何受資助的非政府機構未能按有關規定達至合理的服務表現水平，署方可以考慮終止或扣減撥款，而香港保護兒童會轄下的「童樂居」屬社署津助的住宿幼兒中心，在去年十二月發生虐兒事件，嚴重違反服務質素標準有關保護服務使用者免受侵犯的要求。社署指，由於事件中多名兒童被安排入住醫院接受檢查，期間「童樂居」不再為他們提供住宿服務，因此社署決定扣減香港保護兒童會的撥款，涉款約一百八十多萬。保護兒童會：調度資源 不礙運作香港保護兒童會回應指，理解並接受社署的決定，強調「童樂居」自三月底起已展開整改，包括試行比法例要求更佳的兒童照顧人手比例，且一直向社署等匯報；機構會調度資源，確保「童樂居」營運不受影響。社總外務副會長張志偉指，有關扣減整筆撥款的做法少見，若以二○二○至二○二一年度該會獲社署資助逾八千八百萬元推算，扣減一百八十多萬佔機構開支約百分之二，而扣減只屬一次性的話，相信對該會不會有很大影響。不過，他指，童樂居的虐兒事件嚴重，形容扣減撥款「象徵意義大」，惟事件反映院舍的管理有大問題，比起扣減撥款，業界較關注童樂居的檢討報告及後續改善。鄧家彪形容屬技術性扣減工聯會立法會議員鄧家彪表示，社署的做法只屬「技術性扣減」，因虐兒事件發生後，「童樂居」照顧的兒童及職員已大幅減少，扣減一百八十萬遠未到懲罰的程度。新思維立法會議員狄志遠表示，署方扣減受資助機構的款項，非常罕見，對社福機構而言，已起到警惕作用，相當於一次懲罰。但他強調，更重要是改善「童樂居」的幼兒服務，建議當局每隔三個月，向立法會提交一次報告。實政圓桌立法會議員田北辰形容，社署做法是「天大笑話」，強調扣款對保護兒童會影響有限，當局是「莫名其妙，為做而做」。他期望下屆政府可在下半年盡快處理事件，追究刑事責任。