警推反恐舉報熱線設賞金

「今日，如果你見疑不報，明日，受害人可能係你……」為鼓勵公眾提供涉恐涉暴罪案線索，並推廣「全民反恐，見疑即報」，警方由明日起推出「反恐舉報熱線 63-666-999」，將發放賞金予提供可靠消息的市民。跨部門反恐專責組高組警司梁偉基（小圖）說，一九年「黑暴」期間，暴力示威不斷升級，警方連番搗破涉槍械和爆炸品的案件，警方遂於同年十月推出「反暴力報料熱線」，供市民提供情報，以協助警方查案，至今接獲一百三十四萬多宗市民的舉報。梁稱，《香港國安法》前年年中生效後，本港治安大致回復穩定，但本地極端份子的活動轉趨隱藏和地下化，例如警方上月於兩宗案件拘捕多人，他們涉在網上發放暴力言論，企圖製造大殺傷力武器及策劃暴力襲擊，行動中檢獲不同武器和大批懷疑製造爆炸品的工具及原材料。梁指，以上例子顯示本土極端份子潛伏社區，對治安構成潛在威脅，加上本港遭恐襲威脅級別維持中度，代表香港有可能受襲，警方遂將原有的「反暴力報料熱線」升級為「反恐舉報熱線 63-666-999」，由跨部門反恐專責組管理，以提升跨部門情報協作效益，首階段熱線包含短訊及微信舉報渠道，市民可舉報懷疑涉恐及暴力行為。警方計畫發放賞金予提供可靠消息的市民。梁指，市民的舉報若對偵查涉恐罪案起關鍵性協助，專責組會在案件完成檢控後，按嚴格機制評核和確定賞金。另外，他說警方自去年五月推出網上表格及電郵舉報涉恐涉暴渠道，至今接獲逾三百五十個舉報，當中一百二十個需作轉介跟進。被問到「反恐舉報熱線」與現有的「國安熱線」有何分別，梁形容兩者相輔相成，雖涵蓋的法例不同，目的同樣是防止涉恐涉暴行為。至於如何釐定賞金，梁指警方有發放賞金的機制，如好市民獎為四千元，嚴重傷人或謀殺案等嚴重罪案的賞金則由四十萬至八十萬元不等，專責組會參考現有機制來釐定賞金，並視乎案件嚴重性、對社會影響，以及報料人提供訊息的關鍵性等，按比例發放。