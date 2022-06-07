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日報新聞 > 港聞

美股中段升261點

2022-06-07 列印
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美國通脹高企，消息指美國正研究取消部份中國貨關稅，刺激美股造好。杜指中段報三三一六一點，升二百六十一點；納指則報一二一六六點，升一百五十三點。滙控美國預託證券價格見五十二點七五港元，升零點一港元；騰訊則見三百七十二點○四港元，升四點四四港元。
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