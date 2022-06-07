昨日唯一錦標是見習騎師學校五十周年紀念盃，最終由韋廄「祥勝霸駒」奪標。至於莫雷拉為蔡廄「自勝者強」開齋，另再取得四場亞軍，最終成為騎師王。而田泰安和蘇保羅都起孖，前者勝出石廄「奮鬥齊心」和姚廄「魅影揚...

2022-06-06