領會「管治」4要點 李家超：港由治及興

候任行政長官李家超（見圖）在《文匯報》撰文，指在警隊工作三十五年間，領會到「管治」的四個要點，分別是「必須要有迎難而上的精神，不畏艱辛，找出解決困難的方法」、「重視執行的結果，在每一次行動中，必須思慮縝密，策劃周詳，以求達到行動的目標」、「建立團隊精神的重要性，以整體利益為依歸」，以及「必須具備風險管理的憂患意識，居安思危，防患於未然」。

他認為，四點可廣泛應用在不同範疇的管治，以提高管治效率、質素和水平。



李家超又提到，「沒有國家安全，就沒有繁榮穩定」，中央在港實施國安法和完善選舉制度，落實「愛國者治港」，重回「一國兩制」正確軌道。未來五年新選舉制度獲得實踐，香港將由治及興。