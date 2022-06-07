及早做大腸癌篩查 減低瘜肉癌變風險

大腸瘜肉分為增生性、發炎性及腺瘤性，腺瘤性瘜肉置之不理，數年後便有機會變成癌症。

初期大腸癌可以通過手術切除，五年存活率達九成以上。

恆常做帶氧運動，提升新陳代謝，同時亦能保持腸道健康。

剛過去的世界腸道健康⽇（五⽉廿九⽇）喚醒了⼤家對腸道健康的重要性。根據衛⽣署最新公佈顯示，⼆○⼀九年⼤腸癌是香港第⼆位最常⾒的癌症。政府早在⼆○⼀六年起推⾏⼤腸癌篩查計劃，⽬標是讓五十歲以上⼈⼠及早發現腸癌，及早接受治療，提升存活率。急症科專科兼香港中⽂⼤學名譽臨床副教授（家庭醫學）林俊華醫⽣指出：「通過⼤腸癌篩查，可以及早發現⼤腸癌，早期的⼤腸癌五年存活率更可⾼達九成以上。」大腸癌篩查效果顯著「不是所有癌症都適合以篩查⽅式作預防，⽽⼤腸癌是十分適合的。」林俊華醫⽣指出，選擇⽤篩查作為預防的癌症要具備不同的條件，首先是這項癌症對健康可做成極⼤威脅，其次就是合適⽽有效的檢查當中，篩查結果的精準度十分重要，⼀個可信賴的結果才令病⼈安⼼，從⽽知道是否需要安排進⼀步的檢查與治療。此外，合適的治療⽅案亦是重要⼀環，他分享現時⼤腸癌已有很多有效的治療⽅案，「從篩查發現⼤腸癌，可藉腹腔鏡⼿術或傳統的開腹⼿術切除癌腫瘤，即使到達⼆期⾄三期，亦可以⼿術配合化療和電療等不同治療，痊愈情況亦相當好，當然愈早期發現，治療效果更理想。」還有空窗期較長的癌症是十分適合以篩查作預防的，「⼤腸癌很多時是由良性瘜⾁變異形成，基本上所有⼤腸瘜⾁都有機會癌變，演變期可長達十年，所以定期做篩查是最有效的預防⽅法之⼀。值得⼀提的是，⼤腸瘜⾁是有機會翻發的，即使曾進⾏瘜⾁切除⼿術，並不是⼀勞永逸，亦需要定期接受⼤腸癌風險檢測。」檢測準確度的重要性⼤腸癌在全球都有年輕化趨勢，歐美國家建議國議在四十五歲以上進⾏⼤腸癌篩查，⽽香港政府的建議年齡層為五十歲或以上⼈⼠。⼤腸癌檢測⽅法有很多，林俊華醫⽣建議⼤家應該選擇合適⾃⼰⽽且準確度⾼的⽅案。「照⼤腸鏡當然是最好最有效的⽅案，但由於屬入侵性檢查，潛在⼀定程度風險，⽽且檢查前需要洗腸，洗腸對病⼈來說是⼀件痛苦的事，尤其年老、抵抗⼒低⼈⼠更甚。」此外，傳統⼤便隱⾎測試亦是⼀個其中的檢測⽅案，隱⾎測試是指從⼤便樣本中檢測有⾁眼看不⾒的微量⾎液，從⽽推斷是否患上⼤腸癌，值得留意是瘜⾁腫瘤要有出⾎才會測到隱⾎，但亦有其他機會有出⾎情況如：患有痔瘡、腸壁黏膜受損或正服⽤阿⼠匹靈⼈⼠等，所以有時候會出現假陽性的結果，因此其準確度只有七成左右，⽽且隱⾎測試不能偵測到⼤腸癌前期，往往發現的患者已經是第⼆、三期，因此令其存活率降低。最後⼀種檢查⽅法,是由中⽂⼤學研發的M3基因檢測，同樣是以⼤便樣本檢測，屬非入侵情檢查，以鑑別出⼀種嶄新的微⽣物標誌物M3，其偵測⼤腸癌的靈敏度更⾼達近九成以上，效果與入侵性的⼤腸鏡檢查相若，⽽且還可偵測到⼤腸內的瘜⾁，減低癌前病變機會。林醫⽣說準確度⾼的篩查檢測，⼤⼤提⾼患者的存活率，越早發現越早接受治療，治癒率更⾼，康復期亦縮短。預防大腸癌腸道生態平衡最重要「預防勝於治療」是老⽣常談，對於預防⼤腸癌和預防其他癌症⼀樣，不吸煙避免飲酒，多吃蔬果少吃紅⾁，恆常帶氧運動等。林俊華醫⽣再分享多⼀個貼⼠，「腸道內有好菌和惡菌，形成著⼀個微⽣態，⼀旦失去平衡不單提破壞腸道健康增加患癌風險，同時亦有機會誘發⾝體不同的⽑病，已有醫學證據顯示，菌群失調與許多慢性或⾃⾝免疫性疾病有關，建議可⽇常從食物或營養補充品中攝取適合腸道的益菌。」