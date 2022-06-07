黃錦星料垃圾徵費明年成事

都市固體廢物收費修訂條例草案去年八月通過，環境局局長黃錦星預計，垃圾收費最快在明年下半年落實，又指相信會有半年適應磨合期，當局起初會以勸喻、警告代替執法。



多名議員關注法例實施後的實際運作問題，包括如有住戶違例會如何處理等，亦有物業管理公司擔心，會與住戶有磨擦，環保署指，一直與物業管理公司等聯繫，如有需要可向署方提供資料，由當局執法，以免他們與住戶衝突。



為期十八個月的準備期將於明年二月完結，本月會公開招標製造指定垃圾袋。



環保署指，會建立指定垃圾袋銷售網絡，正與各大零售商、網上零售商和藥房等商討，爭取於年底前落實指定袋和指定標籤零售服務的合作細節。