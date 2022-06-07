于品海遭入稟追逾3.7億

于品海任主席的《香港01》母企南海控股近期傳出陷入財困，建銀國際上周五入稟高等法院指，它購買于品海間接全資擁有的Pippen Limited債券後，該公司未能屆期支付到期報酬三億八千四百萬港元，到期日後只分期償還共三千七百一十六萬元，故入稟向Pippen Limited、債券擔保人大地控股及于品海，追討近三億七千八百八十七萬。



三名被告依次為Pippen Limited，大地控股有限公司及于品海。根據南海控股有限公司的公開文件顯示，于品海透過大地控股有限公司間接全資擁有Pippen Limited。



入稟狀指建銀在二○一七年購入Pippen Limited債券，債券擔保人為大地控股有限公司及于品海，條款指出Pippen Limited須於二○二一年三月二十四日向建銀支付到期報酬三億八千四百萬港元，但Pippen Limited不能償還債務，建銀遂入稟要求三名被告支付欠款與利息。