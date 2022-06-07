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煤氣八月起加價

2022-06-07 列印
■稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指加煤氣費對業界造成壓力。
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中華煤氣計劃八月起調升標準煤氣收費，加幅為百分之四點四。稻苗飲食專業學會主席徐汶緯指加煤氣費對業界造成壓力，因工資及原材料價格上升，希望煤氣公司可將加價延至今年第四季或明年第一季。

中華煤氣副常務董事黃維義指去年八月與環境局討論時已可申請加價，但考慮到本地疫情等因素才推遲至今，強調今次加價只包括公司工資、人手增加等成本。
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