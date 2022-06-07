中華煤氣副常務董事黃維義指去年八月與環境局討論時已可申請加價，但考慮到本地疫情等因素才推遲至今，強調今次加價只包括公司工資、人手增加等成本。
煤氣八月起加價
中華煤氣副常務董事黃維義指去年八月與環境局討論時已可申請加價，但考慮到本地疫情等因素才推遲至今，強調今次加價只包括公司工資、人手增加等成本。
僅佔全年金額2% 議員批天大笑話 社署懲童樂居 小削180萬撥款
香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出連串虐兒醜聞，先後有二十七名職員被捕兼落案起訴。正當民情一直要求整治，社會福利署指「童樂居」嚴重違反服務質素標準，因而決定扣減香港保護兒童會的撥款，涉款一百八十多...
2022-06-07
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中國實施新信訪條例更貼近群眾
中國實施新信訪條例，適用範圍從政府行政部門擴大至各級的黨、人大、政協等六個機關、群體組織和國有企事業單位，強調對待信訪人不能態度惡劣、作風粗暴，亦不得打擊報復信訪人，否則依規依紀依法嚴肅處理，構成犯罪...
2022-06-07
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俄軍第29集團軍少將陣亡 英無視警告向烏軍提供重火力武器
俄羅斯據報再有一名將領陣亡，烏克蘭總統澤連斯基再度前往前線，探訪士兵和民眾。英國無視俄羅斯警告，向烏克蘭提供重火力武器。俄羅斯傳媒報道，第二十九集團軍參謀長庫圖佐夫少將，在烏東戰鬥期間陣亡。如報道屬實...
2022-06-07
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星凱‧堤岸3房示位直擊
新盤市場推售急升溫，連貨尾新盤也加入爭客戰。其中，中洲置業旗下的火炭星凱‧堤岸，趁着東鐵線過海段正式通車，展開新一輪推售，樓盤已累積售出約848伙，即日起全新開放3個3房示範單位。中洲置業營銷策劃總監...
2022-06-04
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美團績後發威勁彈10% 科網領漲恒指升571點
內地端午假期消費成績亮眼，A股強勁，帶動港股上揚，收市前外媒傳內地正結束滴滴調查，令恒指尾市抽升，揚571點，報21653點，大市成交1385億元。美團（3690）績後造好，以全日高位收市，升幅達一成...
2022-06-07
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爭做最強之獅 卡尼W「德」
哈利卡尼今季帶領熱刺取得歐聯席位後，即安心留隊，全心全意為英格蘭踢好國際賽，並爭取盡快打破由朗尼保持的三獅入球紀錄。今晚歐洲國家聯賽A3組次輪作客德國，他必傾全力撕破日耳曼防線，助英軍打開小組勝利之門...
2022-06-07
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孖吳鎮宇化敵為友陷槍戰 城城為《內幕》壓腿苦練跆拳道
英皇集團老闆楊受成、郭富城、任達華、吳鎮宇、方中信、湯怡、周勵淇和李靖筠等，昨日齊出席英皇電影《內幕》的開鏡禮。56歲的城城談到片中的角色時透露，為了演跆拳道踢腿動作，他很努力地壓腿練習，務求有更佳效...
2022-06-07
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李一飄 - 護兒變虐兒 為何不向機構亮紅牌？｜社論
香港保護兒童會轄下幼童留宿院所「童樂居」，去年底被揭發連串虐兒醜聞，多名員工涉嫌虐待四十名兒童，社會譁然，輿論一直要求徹查事件，檢控施虐者，承擔法律後果，還社會一個公道。事件中香港保護兒童會上下亦被揭...
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莫雷拉一冠四亞封王 田泰安蘇保羅起孖 祥勝寶駒捧騎校50周年盃
昨日唯一錦標是見習騎師學校五十周年紀念盃，最終由韋廄「祥勝霸駒」奪標。至於莫雷拉為蔡廄「自勝者強」開齋，另再取得四場亞軍，最終成為騎師王。而田泰安和蘇保羅都起孖，前者勝出石廄「奮鬥齊心」和姚廄「魅影揚...
2022-06-06
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