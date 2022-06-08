首年逢周三免費入場 香港故宮7·2開幕 成人標準票50元

■博物館設標準門票及特別展覽門票。

將展出過千件珍貴文物的香港故宮文化博物館，定於七月二日向公眾開放，但有別於M+首年免費開放予公眾參觀，香港故宮出乎意料地需要購票入場，除了開幕首年逢周三免費入場，其餘日子標準門票售五十元，若要看特別展覽，須購買一百二十元的特別展覽門票。香港故宮文化博物館董事局主席陳智思解釋，由於博物館營運開支高昂，但西九文化區要自負盈虧，故入場費是香港故宮其中一個主要收入來源。香港故宮將於七一回歸翌日正式開幕，門票分標準門票及特別展覽門票兩種，前者成人門票售五十元，只可參觀一至七號常設展廳；而後者成人門票售一百二十元，可以參觀一至九號展廳。全日制學生、七至十歲小童、六十歲或以上長者、殘疾人士和綜援人士可獲半價優惠。六歲或以下小童、香港故宮之友會員和贊助人可免費入場。參觀全館收120元為慶祝香港故宮開幕，由開幕起計一年起，公眾逢周三可透過網上預約，免費入場參觀博物館展廳一至展廳七的常設專題展覽。不過，若欲參觀特別展覽的展廳八及展廳九，就要購買特別展覽門票入場。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，香港故宮亦將於下月推出「香港故宮之友」會籍計劃，會員可全年免費參觀專題和特別展覽、購物折扣優惠和專屬參觀時段。會籍分為四個，包括個人、雙人、青年和家庭，分別售六百、一千、三百及一千二百元，她提到個人會員只要入場五次，已收回成本。被問及為何未能提供免費入場優惠，陳智思回應，博物館營運開支高昂，但香港故宮屬自負盈虧博物館，非如康文署轄下博物館般由政府補貼，且沒有如外國博物館設營運基金，加上不少展品外借而來，達國寶級，涉及的運輸及保養費用極為昂高，佔香港故宮絕大部份支出。他透露，單計保險費，全球任何一間保險公司均無能力獨力承保，故有必要收入場費，但強調香港故宮標準門票僅五十元，形容為超值價，「同兩岸三地（同級博物）比，一啲都唔算貴」。無補貼開支大 入場費為唯一收入香港故宮預計每日接待七千人次，逢周二休館，若果當日是公眾假期就照常開放，農曆大年初一、二亦休館。博物館開幕首三個月不設現場售票服務，想參觀的市民須提前於網上購票系統購票入場，系統逢周二上午開放，未來四周的名額供訪客預約購票，每人每次限購最多四張門票，而開幕展首四周的門票將於下周二起公開發售。香港故宮亦將預留約十五萬張標準門票，由多家企業和機構贊助派送予弱勢社群。