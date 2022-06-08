開幕展國寶級書畫文物

■八號展廳將展出北宋趙佶《楷書夏日詩帖》。

香港故宮文化博物館將會輪流展出逾九百多件北京故宮博物院借出的珍貴文物，其中超過一百六十件更是「國寶」級文物。館內七個常設展覽展出故宮的陶瓷、玉石藏品等，餘下兩個特別展覽更會展出國家一級文物以及法國羅浮宮借出以馬為主題的藏品，展期僅為期三月至六個月。開幕展其中一個特別展覽將展出「故宮博物院藏晉唐宋元書畫」，匯聚三十五件中國書畫史上的經典名作，這些晉、唐、宋、元稀世瑰寶均為國家一級文物，其中還有一些為傳世孤本。香港故宮指出部份文物對光照很敏感，今次在港展出後回到北京故宮，要「休眠」幾年才會再面世。至於另一特別展覽以「馬文化藝術」為主題，除了精選一百一十一件故宮博物院藏馬文化藝術珍品，有繪畫、雕塑等，包括作為國家一級文物的清郎世寧畫獅子玉軸。展覽亦會展出由巴黎羅浮宮借出的十三件以馬為主題的世界藝術藏品，展現中外文化交流與互鑒。