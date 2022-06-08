盼領導人7．1訪港 林鄭：指明發展方向

七月一日是香港回歸二十五周年紀念，同時新一屆行政長官李家超將宣誓就任。被問及國家主席習近平屆時會否訪港，行政長官林鄭月娥回應說，特區政府熱切期盼國家領導人訪港，相信領導人屆時一定有非常重要的講話，港府會竭盡全力創造訪港條件，但目前未能透露詳情。



她回應傳媒提問時指，七月一日正值香港回歸的二十五周年，同時是新一屆政府成立，「我哋當然係熱切期盼領導人訪港」。她形容，鑑於過去五年香港發生的事，相信領導人一定有非常重要的講話，為香港未來進一步發展指明方向。



對於有報道指，李家超及特區官員須在七月一日前先接受「閉環安排」一周，林鄭月娥說：「本屆特區政府一定會竭盡全力去創造可讓領導人訪港的條件」，目前不能透露詳情。