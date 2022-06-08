港物價升3% 生活費續貴絕全球

一間人力資源顧問機構公佈最新的「生活費用研究」結果，香港過去一年因物價上漲及港元維持強勢，繼續成為全球生活費用最高昂的城市。根據此調查的一籃子消費品統計顯示，香港的物價比往年同期上升百分之三，比全球通脹率百分之五點八低。



該人力顧問機構分析，雖然全球通脹上升對香港的影響較亞洲區內及全球其他城市為低，但港元與美元掛鈎而保持強勢，使香港繼續成為全球生活費用最高的城市。該機構亦提到，香港對外派員工的吸引力有所減少，主因在於在防範新冠疫情的措施，包括社交距離措施及入境限制等，加上政府未有實質對外開放的計劃，以及政府換屆等因素，令企業難以制定長遠計劃，大量人才流失到生活質素相近或更好的國家或地區，例如新加坡。