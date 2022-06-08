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尖沙咀檢手榴彈空殼

2022-06-08 列印
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尖沙咀槍會山軍營外發現疑似手榴彈物體，爆炸品處理課人員初步檢查，認為可疑物品無即時危險，檢走作進一步調查，受事件影響，現場交通一度受阻。

警方昨午十一時許，接獲一名女子報案，指行經尖沙嘴漆咸道南近柯士甸道交界時，發現行人路有可疑物品，懷疑為手榴彈。警方封鎖現場調查，並通知爆炸品處理課人員到場，經驗查證實只有空殼，彈內沒有任何炸藥，人員把手榴彈檢走，漆咸道南往何文田方向介乎柯士甸道與加士居道之間的全線一度封閉逾兩小時。
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