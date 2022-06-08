警方昨午十一時許，接獲一名女子報案，指行經尖沙嘴漆咸道南近柯士甸道交界時，發現行人路有可疑物品，懷疑為手榴彈。警方封鎖現場調查，並通知爆炸品處理課人員到場，經驗查證實只有空殼，彈內沒有任何炸藥，人員把手榴彈檢走，漆咸道南往何文田方向介乎柯士甸道與加士居道之間的全線一度封閉逾兩小時。
尖沙咀檢手榴彈空殼
警方昨午十一時許，接獲一名女子報案，指行經尖沙嘴漆咸道南近柯士甸道交界時，發現行人路有可疑物品，懷疑為手榴彈。警方封鎖現場調查，並通知爆炸品處理課人員到場，經驗查證實只有空殼，彈內沒有任何炸藥，人員把手榴彈檢走，漆咸道南往何文田方向介乎柯士甸道與加士居道之間的全線一度封閉逾兩小時。
首年逢周三免費入場 香港故宮7·2開幕 成人標準票50元
將展出過千件珍貴文物的香港故宮文化博物館，定於七月二日向公眾開放，但有別於M+首年免費開放予公眾參觀，香港故宮出乎意料地需要購票入場，除了開幕首年逢周三免費入場，其餘日子標準門票售五十元，若要看特別展...
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內地貫徹執行紋身治理辦法 禁為未成年人紋身
國務院發表《未成年人紋身治理工作辦法》，禁止向未成年人提供紋身服務。當局表示，為加強未成年人紋身治理，保護未成年人身心健康，要求各地政府認真貫徹執行《未成年人紋身治理工作辦法》。 《辦法》提及，任何企...
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獲59%保守黨員支持續任 約翰遜避過下台危機
英國執政保守黨發起對首相約翰遜的不信任投票，投票結果有約五成九保守黨員支持約翰遜繼續留任，令他暫時避過下台危機。約翰遜獲二百一十一張支持票，一百四十八張反對票，在不信任動議中過關。根據規定，保守黨議員...
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屋苑3房單位交投趨旺
樓價逾千萬單位交投趨增，據《星島地產網》報道，利嘉閣地產聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園該行新近促成E座中高層5室單位二手成交，面積約596方呎，採3房間隔，外望開揚山景，單位原叫價1100萬，剛放...
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港股反覆收跌122點 阿里健康逆市升7%
港股於周一急升後，昨日表現偏軟，恒指低開76點後，曾跌逾250點，低見21394點，最終收報21531點，跌122點，大市成交金額1400億元。國企指數收報7467點，跌32點；科指收報4599點，跌...
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轉會私務讓路 羅拔仔驅「魔」
今晚歐洲國家聯賽A4組比利時主場對波蘭，兩軍星將奇雲迪布尼和羅拔利雲度夫斯基戰意差天共地。主隊大將迪布尼表明不重視歐國聯；相反身為波蘭隊長的羅拔仔就揚言，專注踢好歐國聯再處理私務，該隊戰意較佳可看高一...
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兩年地下情開花結果 陳家樂驚喜求婚成功 待嫁連詩雅：好感動
現年35歲的陳家樂和33歲的連詩雅（Shiga），發展「地下情」逾兩年，早被視為一對，但兩人一直未有承認拍拖，到昨日突然爆出喜訊！家樂承認日前向Shiga求婚獲答允，待嫁的Shiga更開心地表示：「非...
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李純恩 - 大肉糭｜好好過日子
端午節過了，但家裏的糭子沒吃完。這幾天接着吃糭子，吃着吃着，又好像在過端午節。家裏的糭子品種不少，但最好吃的是我妹妹包的大肉糭，江南口味，濃油赤醬，每個糭子裏毫不吝嗇地放上一大塊五花肉，保證咬下去，每...
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仲達 - 常常有餘 再建奇功 ｜頭號目標
能夠破數據做出高難度動作，一般個人會稱之為「破格馬」，值得特別尊重，除非該駒因為克服難度而過度損耗，否則長跟照理必有回報。第八場三班一二○○米。本欄一再提及，來自澳紐的PP若在外地只跑過兩歲賽事，無論...
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