﻿菲傭來港打工4個月猝死﻿﻿ 胞妹揭姊常被僱主喝罵﻿

菲傭來港工作，為新僱主打工約四個月，突然在家中猝死。死因庭昨召開研訊，其胞妹指死者有多項病歷紀錄，曾向她抱怨工作繁忙，每天凌晨三時要起牀工作至深夜，經期時曾被女僱主迫使她到街上公廁替換衛生巾，令她身心疲累，胞妹望藉研訊了解胞姊臨終前經歷。

曾被迫在公廁換衞生巾



菲律賓籍死者Quinto Leonita Arcillas，終年四十六歲，二十歲時曾患腦膜炎，其後康復，並自二○○二年起任職家傭，先後於巴林和新加坡工作，○四年回鄉時發現左胸囊腫，診斷為良性後接受手術切除，其後回國時發現背部有腫塊，再度接受手術；死者一六年十二月十一日來港，到美孚新邨一所住戶工作，協助照顧一家四口包括女僱主、丈夫以及一對孩子。



胞妹指死者生前工作繁多，女僱主經常呼喝死者，不停指點她工作，例如要每天凌晨三時起牀準備接送孩子上學，須全屋清潔，不斷洗衣服，每晚亦要等待夜歸女僱主更衣後馬上洗衣服，休假日子回家後亦要做家務。死者生前經期時，曾被女僱主迫使她到街上公廁替換衛生巾。



胞妹憶述死者曾提到常遭受女僱主無理責罵，女僱主用手指戳其額頭；死者曾向中介投訴，獲告知僱主早前有不良紀錄，遭幾間公司列入黑名單，最後於翌年三月十九日請辭，通知期一個月，惟她於四月四日在僱主家中離世。胞妹指死者前生提到背痛無法忍受，但仍要賺錢還債。研訊稍後繼續。死者友人Rio Borlasa Mananquil（圓圖）同樣任職家庭傭工，憶述與死者臨終前一個月相識，平常會在接送孩子上學時相見，死者雖然從未提及自己身體狀況，但一直顯得虛弱，走路時低頭烏身，她曾考慮為死者尋覓新僱主但終未成事。