行會通過電車加價 成人票每程加至3元

行政會議通過電車加價，下月十一日起生效，成人票價由二點六元加至三元；小童票價由一點三元加至一點五元；長者由一點二元加至一點三元；月票二百六十元，較現時貴四十元，四天無限次乘坐的遊客票則會取消。

四天無限次乘坐遊客票取消



有市民認為，電車已許久沒加價，新車費只是三元，相比其他交通工具，仍較便宜。政府表示，電車公司自二○一八年七月加價之後，面對其他公共交通工具競爭及疫情影響，乘客量持續下跌，盈利率從百分之十八，降至去年的負百分之一點三。同時，電車增加廣告收入和削減成本的空間相當有限，長期而言，電車營運可持續性面臨威脅，故有需要調整車票。政府指，在評估加價申請時，考慮各項因素，包括電車公司預測未來營運成本、收入、利潤及回報，及預期公眾的接受程度等。