無症狀感染者 劉宇隆倡毋須申報

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆說，港府應參考內地做法，分開「有症狀感染者」和「無症狀感染者」公佈確診個案，有症狀才界定為確診，「等市民明白打針真係只係感染，但無症狀，某程度上不叫做病」。



他強調，社會應聚焦討論，感染後有沒有症狀，是否需要住院。



就近日學校呈報陽性個案數字上升，劉宇隆指，當發現確診個案便全校停課的做法並不明智，他認為，若要推行社交距離措施，學校應該是最早放寬的，並且是最後一個收緊的場所。