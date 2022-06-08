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美股中段升67點

2022-06-08 列印
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杜指中段報三二九八二點，升六十七點；納指則報一二一〇〇點，升三十九點。滙控美國預託證券價格見五十二點三二港元，升零點五七港元；騰訊則見三百七十一點二一港元，升三點六一港元。
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