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日報新聞 > 港聞

巴士怪乘客尿片當口罩

2022-06-08 列印
■事件令全車一度停駛，需報案處理。
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疫下戴口罩已成習慣，惟有市民透露乘搭巴士時遇怪客，對方以尿片當口罩，令全車一度停駛，需報案處理。據悉，事主疑患有精神病，有網民批評報案人欠缺同情心。

日前有網民在社交平台指自己坐巴士由石澳出筲箕灣期間，巴士至女童軍訓練中心站一度停駛，其後有警車到場，下層車廂更傳出嘈吵聲。事主了解後，原來下層有乘客因沒有戴口罩，只用尿片遮口，引起其他人不滿報警；事件擾攘半小時，有人因不想在車上呆等，決定下車步行。有網民指不佩戴口罩增播毒風險，惟報案者明知對方疑患有精神病，應「寬容點」，並低調處理。
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