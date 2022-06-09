持續暴雨 塌山泥公路大水浸 紅雨行間 婦瀑底游水沖走

■昨傾盆大雨下，橫涌石澗水流湍急，有行山客在瀑布底游水時被沖走。

■北潭涌有山泥傾瀉，消防到場搜索。

低壓槽襲港，昨天多區天昏地暗，傾盤大雨，天文台一度發出紅色暴雨警告信號。受暴雨影響，部份區域出現山泥傾瀉、路面積水，元朗公路一度如陸上行舟，但有女行山客罔顧惡劣天氣，偕男友人在風雨下行澗，至新娘潭一石澗落水游泳，被山洪暴發沖走，救援人員到場搜索，女事主遺下背囊，下落不明。天文台昨早十時四十五分發出紅色暴雨警告信號，持續五個半小時，廣泛地區錄得每小時雨量超過五十毫米的大雨，屯門及大嶼山等雨量超過一百毫米。暴雨導致道路嚴重水浸和交通擠塞，有市民以公事包、膠袋擋雨，急步行走，情況狼狽。屯門大嶼山雨量逾100毫米教育局宣佈，所有下午校昨日下午停課，上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家；另外，由於天氣惡劣，小一入學「統一派位」學生註冊日期將順延至今、明兩天。受大雨影響，天文台收到山洪暴發報告，有河道氾濫或或會氾濫，公開呼籲市民應遠離河道。但有一名五十二歲姓鄧女子偕男友人往八仙嶺一帶行山，兩人於昨早九時半於新娘潭路近橫涌石澗起步，及至龍珠瀑布，於上址下水游泳近半小時，突然上方有急流湧至，鄧女被沖走，友人大驚報警。消防及救援人員到場攀石拯救，蛙人及飛行服務隊直升機協助救援，暫時未有發現，僅在現場尋獲失蹤者的背囊，交予其家屬；有警員向失蹤者的友人了解事發經過。據悉，失蹤者從事文員，育有一對子女。北潭涌巴士一度被困受暴雨影響，元朗一帶昨日的累積降雨量達到一百毫米，元朗公路頓成河流，嚴重水浸。有片所見，行駛車輛要涉水而行，猶如陸上行舟，有網民笑言「元朗公路定元朗泳池」。運輸署宣佈因路面有積水，元朗公路往屯門方向近唐人新村交匯處的慢線一度封閉。另外，西貢北潭路北潭凹昨午十二時許有一幅護土牆塌下，約十多噸沙石覆蓋現場來回兩條行車線，街燈亦推至傾斜，一度須全線封閉，事件中一輛巴士一度被困，無人受傷。天文台預料隨後一兩日有大驟雨及狂風雷暴，下周初短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。