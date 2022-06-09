澳門多處水浸 洪水湧入巴士

澳門昨日受暴雨影響，多處水浸，路氹多處更水深及膝，市民涉水而行，市政署派員到積水區域打開渠蓋以便疏導積水，警員到場戒備。



氣象局表示，截至昨午四時，澳門半島普遍錄得約一百八十三毫米雨量，氹仔約二百三十五毫米，路環約一百八十四毫米。由於紅色暴雨警告持續多時，澳門出現水浸，路氹多處更水深及膝，市民涉水而行。有網友於社交平台發佈在路氹連貫公路出現水浸情況的影片，片段所見一架巴士陸上行舟，大量混合沙泥的積水湧入車廂；大三巴牌坊前的斜路更是被網民形容是瀑布激流。據了解，當地多輛電單車受浸損毀，有商戶貨物亦遭報銷。