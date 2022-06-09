消暑湯水| 35款滋味營養 夏天湯水食譜 大人細路都啱飲

昨日快活谷賽事跑變化地，羅富全憑「越駿知己」和「以戰養戰」起孖，賽後領先無馬贏的蔡約翰三W。至於為「越駿知己」建功的莫雷拉，另贏賀廄「日就月將」包辦第六口孖寶，並因亞軍較多而壓倒潘頓，最終成為騎師王。...

2022-06-09