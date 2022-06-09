警搗偽鈔工場拘2人 檢「假金牛」

有不法份子於何文田及旺角設偽鈔工場「印銀紙」遭警方搗破，在現場檢獲面值六千七百五十元的假鈔，包括「假大牛」及「假金牛」。



警方近月接獲情報，指有人於新界及九龍區販賣及行使偽鈔，前日及昨日分別於何文田區一單位及旺角區一賓館房間內，搗破懷疑偽鈔製造工場，拘捕一名四十六歲男子涉嫌「行使偽製紙幣」、「管有偽製紙幣」及「串謀製造偽製紙幣」被捕；另一名四十四歲女子則涉嫌「製造偽製紙幣」及「串謀製造偽製紙幣」；共檢獲五十二張懷疑偽製紙幣，亦檢獲一批半製成品偽鈔、電子儀器、打印機等。