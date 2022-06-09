任睇No.1
  • 26º
  • 94%
  • 2022年6月9日 星期四
熱門： 啟德屋苑紅雨天文台強檢卓永興

日報新聞 > 港聞

港大陳廷驊學院 300個宿位明年啟用

2022-06-09 列印
Previous Next

香港大學獲陳廷驊基金會捐贈一億港元成立「陳廷驊學院」，將是港大首間以慈悲為本的住宿學院，推動佛學價值和理念；將為本地和海外本科生提供三百個宿位，於二○二三年九月啟用，是在黃竹坑將落成的學生村內四所住宿學院之一。學院設有禮堂、並特設禪修室及戶外禪園空間，計劃定期舉辦高桌晚宴、禪修、學術講座等活動，連繫社區。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd