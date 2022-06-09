港大陳廷驊學院 300個宿位明年啟用

香港大學獲陳廷驊基金會捐贈一億港元成立「陳廷驊學院」，將是港大首間以慈悲為本的住宿學院，推動佛學價值和理念；將為本地和海外本科生提供三百個宿位，於二○二三年九月啟用，是在黃竹坑將落成的學生村內四所住宿學院之一。學院設有禮堂、並特設禪修室及戶外禪園空間，計劃定期舉辦高桌晚宴、禪修、學術講座等活動，連繫社區。