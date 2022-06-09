「電梯大王」胡法光逝世 終年98歲

有「電梯大王」之稱、菱電集團創辦人、港協暨奧委會名譽副會長胡法光本月四日離世，享年九十八歲。特首林鄭月娥形容胡長期熱心參與公共和社會服務，對香港體育發展貢獻良多，她深感哀痛。港協暨奧委會亦對胡法光的離世深感哀痛。胡法光曾是港英年代區議會、市政局及立法局的「三料議員」，於二○一六年獲頒授大紫荊勳章。