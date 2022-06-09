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美股中段跌105點

2022-06-09 列印
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杜指中段報三三〇七四點，跌一百零五點點；納指則報一二一八九點，升十四點。滙控美國預託證券價格見五十一點一六港元，跌零點零九港元；騰訊則見三百九十點七二港元，跌零點六八港元。
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